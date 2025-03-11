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İki usta oyuncu Ayşegül Günay ile Tuna Arman Bir Gece Masalı'nın kadrosuna katıldı!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 23:33
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı'na iki oyuncu birden katılıyor. Dizinin ekibine Ayşegül Günay ile Tuna Arman dahil oldu.

İki usta oyuncu Ayşegül Günay ile Tuna Arman Bir Gece Masalı'nın kadrosuna katıldı!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden bir tanesi. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesinin anlatıldığı dizi her hafta gündeme gelmeyi başarıyor. Yeni isimlerin dahil olduğu ve hikayesiyle ekrana kilitleyen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İKİ USTA OYUNCU KADRODA!

Severek izlenen dizinin kadrosuna iki usta oyuncu birden katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ekibine Ayşegül Günay ile Tuna Arman katıldı. Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizide Tuna Arman “Fatma” rolüne hayat veriyor. Ayşegül Günay “Handan” rolünü canlandırıyor.

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Bir Gece Masalı
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