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İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş hayatını kaybetti. İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi.

İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi

İlahiyat profesörü ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı yayınlarla zaman zaman gündeme geliyor. Uzun süredir ekranda olan Karataş bu sefer canlı yayında üzücü bir olay yaşadı

Karataş, kardeşi Davut Karataş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 65 yaşındaki Karataş, üzücü haberi yayın yaptığı program sırasında öğrendi.

İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi 1

Oldukça üzgün görünen ve konuşmakta zorlanan Karataş, kardeşinin vefat haberini; ''Bir haber aldım. Benim küçük erkek kardeşim, daha doğrusu ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı. Bugün şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak. Ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum'' sözleriyle duyurdu.
İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi 2

Ünlü ilahiyatçı yayını sürdürmek için çabalarken kardeşinden bahsederek dua okudu.

Mustafa Karataş, kardeşinin cenaze töreni programıyla ilgili detayları sosyal medya hesabından ''Kardeşim Davut Karataş'ın cenaze namazı 14.09.2026 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Karabük Yüzüncü Yıl Camiinde kılınarak naaşı Karabük’te defnedilecektir'' mesajıyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Karataş
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