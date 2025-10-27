MAGAZİN

İlhan Şen sevgilisiyle davete katıldı, yorumlar gecikmedi! "Annesi sandım"

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde başrolde olan İlhan Şen bir davette sevgilisiyle ortaya çıktı. Ancak çiftin görüntüsü sosyal medyada bazı negatif yorumlara sebep oldu.

Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz ile birlikte Halef dizisinde başrolde olan İlhan Şen özel hayatıyla da merak ediliyor. Gözlerden uzak olmayı tercih eden Şen bir süredir Pınar Gülkapan ile beraber.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğinde çok sayıda ünlüden biri de İlhan Şen'di. İlhan Şen davette sevgilisiyle boy gösterdi.

İlhan Şen sevgilisiyle davete katıldı, yorumlar gecikmedi! "Annesi sandım" 1

İLHAN ŞEN SEVGİLİSİ KİM?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde 'Serhat' rolüyle ekranlara gelen İlhan Şen bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile verdiği pozlarla sosyal medyada da gündem oldu.

İlhan Şen sevgilisiyle davete katıldı, yorumlar gecikmedi! "Annesi sandım" 2

Aralarında 6 yaş fark olan çifte gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Annesi zannetmem
  • Ablası zorla kardeşini galaya götürmüş gibi
  • Şoke olmuştum, onun annesi olduğunu sanmıştım.
  • Adam zorla gelmiş gibi
  • Kadın büyük olabilir, de bu biraz fazla olmuş sanki
  • 6 yaş fark var ama annesi sandım.
