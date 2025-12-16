MAGAZİN

Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü: "Ben alayınıza fazla gelirim"

Spikerlerin gözaltına alındığı operasyonda adı geçen Hande Sarıoğlu sosyal medyada isyan etti. Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü.

Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü: "Ben alayınıza fazla gelirim"

Bir dönem Youtube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu'nun da gözaltına alındığı gündeme gelmişti. Beyaz TV Ana Haber’i sunan Hande Sarıoğlu ise gözaltına alındığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Kendi isteğiyle ifadeye gittiğini söyleyen Hande Sarıoğlu “Hakkımda bir suçlama olsaydı, sağlık kontrolü yapılsaydı ben işime dönebilir miydim, ekrana çıkabilir miydim? Derhal işime son verilirdi. Gram beyniniz yok mu? Bunlar belgeli işler" diyerek ateş püskürdü:

Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü: "Ben alayınıza fazla gelirim" 1

"Bu kızla alakalı bir görüntü, bir resmî haber de görmedik hiçbir yerde. Spikeriz diye ahlakımın olmadığı bir dosyaya adımı nasıl karıştırabilirsiniz? Bir doğrusunu öğrenin. Hakkımda haber ve yorum yapan kim varsa hepinizin ekran görüntüleri ve linkleri alındı, tek tek işlem başlatıyorum. Sizin yapacağınız habere tüküreyim.”

Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü: "Ben alayınıza fazla gelirim" 2

BEDDUA EDEREK PAYLAŞTI

"Ben alayınıza fazla gelirim. Benim delikanlılığıma beton yetmez. Beni ne bir erkekle ne de bir kadınla karıştırmayın. Hepiniz içinizdeki pisliğinizde boğulun" diyen Hande Sarıoğlu daha sonra ise uyuşturucu testini paylaşarak şunları söyledi:

Hande Sarıoğlu uyuşturucu testini paylaşıp ateş püskürdü: "Ben alayınıza fazla gelirim" 3

"Benim adım geçiyor mu iyi bakın! Bana iftira atanlar utanır mı bilmem ama ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. İlk günden itibaren açıklama yapıyorum, ama siz tüm kötü niyetinizle benim kötü olmam için elinizden geleni yaptınız.
Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkıma giren herkesin Allah bin belasını versin. Gün yüzü görmeyin inşallah. İşiniz gücünüz rast gitmesin. Beter olun.”

Hande Sarıoğlu
