O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba isimler: Ava Yaman, Burak Yörük, Rabia Öztürk...

Yılbaşı gecesinin tartışmasız en çok izlenen programı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu sene de ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor! Sosyal medyada günlerdir konuşulan isimler belli oldu.

Bu yıl, Acun Ilıcalı resmen sınırları zorladı! "Taşacak Bu Deniz” dizisinin Eleni’si Ava Yaman ve Oruç’u Burak Yörük‘e fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı‘ndan teklif gelmişti.

Çekim takvimine göre karar verileceği gündeme gelmişti. Son gelen bilgi Ava Yaman ve Burak Yörük‘ün yarışmaya katılacağı ama ayrı ayrı yarışacağı yönünde…

ÇEKİMLER 23 ARALIK'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 23 Aralık’ta Maltepe’deki O Ses Türkiye Stüdyoları’nda çekilecek yarışmada Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti gibi ünlü isimler de yer alacak.

Bu sezon “Osman Bey” rolüyle “Kuruluş Orhan” dizisiyle setlere dönen Cihan Ünal da yılbaşı gecesi özel bir performansla seyirci karşısına çıkacak.