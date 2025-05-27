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İlhan Şeşen'in cenazesinde eşinden yürek yakan sözler: Son iki ayda hiç konuşamadık

İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı İlhan Şeşen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlhan Şeşen bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen açıklamasıyla yürekleri dağladı.

İlhan Şeşen'in cenazesinde eşinden yürek yakan sözler: Son iki ayda hiç konuşamadık
Kubra Akalın

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler İlhan Şeşen'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlandı.

İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor. Usta oyuncuya son görevini yapmak için pek çok sanatçı da anma töreninde yer aldı.

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İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen, Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki anma töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şeşen açıklamasında "Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik, her şey bitti gitti" dedi.

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KONUŞMAKTA ZORLANDI

Magazinburada'nın haberine göre; İlhan Şeşen’in kızı Melis Şeşen ise "En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti. Gerçekten söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi en saygı duyduğum şey bu." dedi.

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İlhan Şeşen'in eşi ve kızı konuşma yaparken zor anlar da yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
İlhan Şeşen
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