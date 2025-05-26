İlhan Şeşen hayatını kaybetti... Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen'den acı haber geldi.

İLHAN ŞEŞEN NEDEN ÖLDÜ?

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ ACI HABERİ VERDİ

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı.1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında “Kavga” isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken’i kurdu.

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994 yılında “Aşk Haklı” isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye “Gençler Haklı” isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında bu defa özel bir kanalda “Arka Pencere” isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1’de yayınlanan “Cesur Kuşku” adlı dizide rol aldı. İkinci solo albümü “Neler Oluyor Bize” yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle “Neler Oluyor Bize” adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1,5 yıl aradan sonra Türk Pop Müziğinin “amca”sı İlhan Şeşen, yeni solo albümü “Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?” ile sevenleriyle buluştu.

Aynı dönemde TRT1’de yayınlanmakta olan “Mühürlü Güller” isimli dizide rol aldı. Dördüncü solo albümü “Aşk Yalan” ise Mayıs 2005’te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013 yılında “Gel” albümünü piyasaya çıkarttı. Ayrıca günümüze kadar “Aliye” ”Annem” ”Hayatımın Rolü” ”Görüş Günü Kadınları” ”Aşk Yalanı Sever” ”Milat” ve “Paramparça” isimli dizilerde rol aldı.

2017 yılı Mayıs ayında Sony Music etiketiyle “İstanbullu Şarkılar” albümü yayınlandı. Sanatçı bu albümde “Ayrılık Üstüne” isimli şarkısını kliplendirdi. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018 yılında sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen “Ciddi Eğlence” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan “Hediyem” isimli tribute albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer alıyor. Sanatçının 47. Sanat yılını da taçlandıran 14 İlhan Şeşen şarkısının yer aldığı albümde; “Sensiz Olmaz” (Yalın), “Sıcaklardandır” (Dilhan Şeşen) ve “Sen Benim Şarkılarımsın” (İhtiyaç Molası) şarkılarıyla kliplendirildi.