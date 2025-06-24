İlk cinsel deneyimini anlatmış itirafıyla olay olmuştu! Nazlı Bulum iddialı diziye girdi

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Nil' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nazlı Bulum itiraflarıyla da çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimini anlatan Nazlı Bulum, annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini açıklamıştı.

Bu itirafıyla günlerce konuşulan Nazlı Bulum şimdi de yeni bir proje anlaşmasıyla gündemde. Ünlü oyuncu OGM Pictures’ın Disney Plus için çekeceği 'Pera' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nazlı Bulum, Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizide Nazlı Bulum “Emel” rolüne hayat verecek.

Afra Saraçoğlu’nun ülkenin fırtınalar estiren fenomeni Pera’ya hayat vereceği dizide Furkan Andıç “Adam” Ulvi Kahyaoğlu “Özgür”, Nil Sude Albayrak “Ayla”, Ege Karabenli “Macit”, Yetkin Dikinciler “Orhan” ve Emin Gürsoy “Hasan” rollerini canlandıracak.