İlker Aksum ağlayarak itiraf etti: "Beni gerçekten çukurdan çıkardı"

Yasemin'in Penceresi'ne konuk olan İlker Aksum özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 'Yabancı Damat', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi sevilen projelerin yıldızı İlker Aksum eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini samimiyetle itiraf eden Aksum, hayatının dönüm noktasının eşiyle tanışmak olduğunu söyledi.

Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi" dedi.

"ALLAH BÖYLE İSTEDİ"

Kızından bahsederken sesi titreyen ve gözyaşlarına hakim olamayan 54 yaşındaki Aksum, geç baba olmanın getirdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi."

İLKER AKSUM'UN EŞİ DİLAY EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Dilay Ekmekçioğlu 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Pek çok yapımda rol alan genç isim NLP (Nöro Linguistik Programlama) ve nefes koçluğu eğitimleri de alarak bu alanda uzmanlaştı.