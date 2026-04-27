MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlker Aksum ağlayarak itiraf etti: "Beni gerçekten çukurdan çıkardı"

İlker Aksum katıldığı yayında eşi ve bebeğinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Eşi sayesinde zor bir dönemi atlattığını ifade eden Aksum "Geç baba olunca böyle oluyor" dedi.

Yasemin'in Penceresi'ne konuk olan İlker Aksum özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 'Yabancı Damat', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi sevilen projelerin yıldızı İlker Aksum eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini samimiyetle itiraf eden Aksum, hayatının dönüm noktasının eşiyle tanışmak olduğunu söyledi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.417 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,8

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.466 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,94

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

68.162 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,49

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.939 TL

Detayları gör

Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi" dedi.

"ALLAH BÖYLE İSTEDİ"

Kızından bahsederken sesi titreyen ve gözyaşlarına hakim olamayan 54 yaşındaki Aksum, geç baba olmanın getirdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi."

İLKER AKSUM'UN EŞİ DİLAY EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Dilay Ekmekçioğlu 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Pek çok yapımda rol alan genç isim NLP (Nöro Linguistik Programlama) ve nefes koçluğu eğitimleri de alarak bu alanda uzmanlaştı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
İlker Aksum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.