İlker Aksum ağlayarak itiraf etti: "Beni gerçekten çukurdan çıkardı"

Yasemin'in Penceresi'ne konuk olan İlker Aksum özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 'Yabancı Damat', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Ramo' gibi sevilen projelerin yıldızı İlker Aksum eşi Dilay Ekmekçioğlu'ndan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
Kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini samimiyetle itiraf eden Aksum, hayatının dönüm noktasının eşiyle tanışmak olduğunu söyledi.
Kızından bahsederken sesi titreyen ve gözyaşlarına hakim olamayan 54 yaşındaki Aksum, geç baba olmanın getirdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı:
"Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi."
Dilay Ekmekçioğlu 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu. Pek çok yapımda rol alan genç isim NLP (Nöro Linguistik Programlama) ve nefes koçluğu eğitimleri de alarak bu alanda uzmanlaştı.
