MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı

Ünlü şarkıcı Teoman dün akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Sevenlerine keyifli dakikalar yaşatan Teoman'ın konserden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı
Öznur Yaslı İkier

Rock müziğin sevilen isimlerinden biri olan Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişinin akın ettiği konserden görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

Konser sırasında kendini sahneye bırakarak şarkı söylemeye başlayan Teoman'ın o anları izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı 1

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı 2

Ünlü sanatçının sahne performansı, hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı 3

Kimi izleyiciler gösteriyi sanatçının enerjik sahne tarzının bir yansıması olarak değerlendirirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise performansı abartılı ve gereksiz bulduklarını dile getirdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler geldi! Kimse bunu beklemiyorduReytingler geldi! Kimse bunu beklemiyordu
MASAK raporları ortaya çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattıMASAK raporları ortaya çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Teoman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.