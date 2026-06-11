Teoman konserindeki görüntüler şaşırttı! Kendini yerlere attı

Rock müziğin sevilen isimlerinden biri olan Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişinin akın ettiği konserden görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

Konser sırasında kendini sahneye bırakarak şarkı söylemeye başlayan Teoman'ın o anları izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Ünlü sanatçının sahne performansı, hayranları arasında farklı yorumlara neden oldu.

Kimi izleyiciler gösteriyi sanatçının enerjik sahne tarzının bir yansıması olarak değerlendirirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise performansı abartılı ve gereksiz bulduklarını dile getirdi.