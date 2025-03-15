İlker Aksum, Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadı! Sebebini açıkladı: 'Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet'

Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Şinasi Yurtsever burada sanat camiasının katılımının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılamayan ve Instagram hesabından bir paylaşım yapan İlker Aksum'un sitem dolu sözleri dikkat çekti.

Cenaze törenine katılamayan Aksum, şunları söyledi;

"Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet."