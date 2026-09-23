Akrabaları miras için sıraya girdi! Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! 'Yeğeni olmak bana yeter'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

Üç vasiyet, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. Ancak İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.

"İRADE SORUNU VARDI"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın adliye önünde yaptığı açıklamalar gündem oldu. İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. Vasiyetini üç kere değiştirmesi soru işareti. Dayımın yetim yeğenleri var. Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" dedi.

İNŞAATTA GÖRÜNTÜLENDİ

Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenildi. Kadir İnanır devasa mirasında vasiyet tartışmaları devam ederken İnanır’ın yaşayan tek ağabeyi Reşit İnanır’ın oğlu Fırat İnanır çalıştığı inşaatta görüntülendi.

'YEĞENİ OLMAK BANA YETER'

İnşaat proje işleriyle uğraşan İnanır, amcasının kararına saygı duyduğunu dile getirerek: “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI

Kadir İnanır'ın mal varlığına dair şu detaylar ortaya çıktı:

İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.

25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.

Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.

Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.