İlkin Aydın'ın 'Manifest' yorumu eski voleybolcu Duygu Bal'ı rahatsız etti! "Hak için, hukuk için..."

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. Filenin Sultanları Dünya ikincisi oldu. Başarılı performanslarıyla adından söz ettiren voleybolculardan İlkin Aydın maç sonu paylaşımıyla gündeme geldi.

Maç sonunda paylaşım yapan İlkin Aydın paylaşımıyla dikkat çekti. Aydın paylaşımında haklarında soruşturma açılan Manifest'e destek vererek şunları söyledi:

"Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum. Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp. Ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla manifest."

"SİYASİ POLİTİK DURUŞLAR İÇERİSİNDE DE..."

Ancak bu paylaşım eski voleybolcu Duygu Bal'ı rahatsız etti. Duygu Bal sosyal medyada tepki göstererek şunları yazdı:

"Arkadaşlar bu takım oyunu ya İlkin'i linçlemenin bir manası yok... Kızın kapasitesi bu kadar yine yapabildiklerinin en iyisini yaptı zamanla ve tecrübeyle en hatasız seviyeye gelebilir bir oyuncu… Burada üzücü olan şey şu profesyonel bir sporcu iken Messi/ Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… ki voleybolun Messi‘si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar doğrusu da bu zaten."

YANITI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İlkin Aydın ise bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. Siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, Messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. Bunu siyaset sanmak... kimin işi bilemiyorum."