Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasında verdikleri ifadeler ortaya çıktı

Ahbap soruşturması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından birçok ünlü ismin ifadesini başvuruldu. Bu isimler arasında Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül de yer aldı.

ALTUN VE KIRMIZIGÜL'ÜN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Altun ve Kırmızıgül'ün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını aktardı.

"BU REZALETTE ANILMAKTAN ESEF DUYUYORUM"

TV 100'de yer alan habere göre; deprem sonrasında ortaya açıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına Ahbap Derneği'nin çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Altun, devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını belirtti.

Paylaşımının yanlış olduğunu belirten Altun, "Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını aktaran ve kendisinin de bağışta bulunmadığını söyleyen Altun, dernekle hiçbir parasal ilişkisinin olmadığını savundu.

Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları 'Asla beklemediğini' söyledi.

"VİCDANLAR YARALANMIŞTIR"

Mahsun Kırmızıgül de Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını aktardı. Kırmızıgül ifadesinde Levent'in geçmiş dönemlerde de birtakım sorunlar ve alışkanlıklar nedeniyle zor şartlara sürüklendiğini söyledi ve "Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik" dedi.

Kırmızıgül ifadesinde şunları söyledi:



"Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanlarımdan ve hayat serüveninin başlarındayken beraberdik. O dönem kendisi bir takım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem Ceza İnfaz Kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik.

Ardından 2023 yılında büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent’in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum.

Ben o dönem kendi imkanlarımla Adıyaman’a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent’le de görüştüm. Derneğin çadırlarının 1500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD’la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk.

Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir"