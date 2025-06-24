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İmamoğlu paylaşımı gündem olan Metin Yıldız TRT dizisinde! Arkadaşı Emre Canpolat çıldırdı: Ne yüzle benim yüzüme bakacaksın!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken oyuncu Metin Yıldız, TRT'de yer alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna katıldı. Yıldız'ın TRT'nin dizisine dahil olduğunu duyan arkadaşı Emre Canpolat çok sinirlendi. İşte yaşananlar...

İmamoğlu paylaşımı gündem olan Metin Yıldız TRT dizisinde! Arkadaşı Emre Canpolat çıldırdı: Ne yüzle benim yüzüme bakacaksın!
Kubra Akalın

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının eski oyuncusu Metin Yıldız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra yaptığı paylaşımlarla tepki ekmişti. CHP'yi ve İmamoğlu'nu hedef alan Metin Yıldız bir süre sonra yeni bir diziyle anlaştı.

TRT DİZİSİNE DAHİL OLDU

TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Yıldız, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' ailesine dahil oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu haberin yayılması sonrasında Metin Yıldız'a eleştiri yağdı.

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Metin Yıldız ise eleştirilere yanıt vererek "Şimdi siz zannediyorsunuz ki TRT muhaliflere kapalı hayır TRT vatanına milletine devletine küfredenlere kapalı... Şimdi dersinize iyi çalışın öyle gelin küfürbazlar sizi" diyerek tepki gösterdi.

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Metin Yıldız'ın bu sözleri sonrası "Çok Güzel Hareketler Bunlar"daki arkadaşlarından Emre Canpolat çıldırdı. "Herkesi geç mesela TRT'de yıllar önce kara listeye alınan hâlâ da kara listede olan bana ayıp oluyor Metin" diyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Biz vatanımıza milletimize küfür eden insanlar mıyız!!! Sen ne yüzle benim yüzüme bakacaksın artık!!!"

Emre Canpolat devamında ise "Özür dilemediğin müddet beni gördüğün yerde kaldırım değiştir. Ben bu küfürün altında kalmam eski dostum" dedi.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar Metin Yıldız
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