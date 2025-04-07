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Neden boykot çağrısı yapmadığı merak ediliyordu! Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı: "Çok yoğunum"

Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyada kendisine yöneltilen “neden boykot çağrısı yapmıyorsun?”, “neden sessiz kalıyorsun?” gibi yorumlara sert yanıt veren Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sitemde bulundu.

Neden boykot çağrısı yapmadığı merak ediliyordu! Oyuncu Metin Yıldız'dan çarpıcı İmamoğlu paylaşımı: "Çok yoğunum"
Begüm Özkaynak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun Mart 2025’te tutuklanmasının ardından, oyuncu Metin Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyada kendisine yöneltilen “neden sessiz kalıyorsun?” eleştirilerine, yıllar önceki desteklerinden ve sonrasında yaşadığı anlardan bahsederek cevap veren Yıldız, İmamoğlu’na beş yıldır ulaşamadığını ve yoğun olduklarını ifade etti.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya platformu X (eski adıyla twitter) üzerinden neden boykot yapmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BEYEFENDİ BEŞ YILDIR ÇOK YOĞUN”

Yıldız, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu’na o dönem aktif destek verdiğini ve sahnede yanında durduğunu belirtti. 2019 yerel seçimlerinde de memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinden İstanbul’a gelerek oy kullandığını ifade eden Yıldız, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından hiçbir talepte bulunmadığını ancak bir sinema filmi için kendisini aradığında geri dönüş alamadığını söyledi.

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Paylaşımında şu ifadeler öne çıktı:

“Kazandı. Aramadım, bir talepte bulunmadım.
2019'da Fatsa’daydım, pandemi vardı, 'Her şey çok güzel olacak' dedi, inandım.
Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım, oy verdim. Kazandı.İki sene sonra bir sinema filmi için aradım, açmadı. Mesaj attım, dönmedi. Kalemini aradım, yazmadı.
Cevap geldi: Beyefendi yoğun. Tekrar aradım: Çok yoğun. Mail attım: Maalesef çok çok çok yoğun kendileri. Beş senedir yoğun, asla ulaşamıyoruz kendilerine.”

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"SORAN OLURSA DA SÖYLEYİN, ÇOK YOĞUNUM"

Yıldız sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya şu ifadelerle devam etti:

"O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler. Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..
Soran olursa da söyleyin.. Çok yoğunum.. "

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