İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp'ten sonra bir dizi daha final yapıyor! TRT dizisi 26 Mayıs'ta bitiyor

Dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sene reytinglerden ziyade reklam gelirleri sebebiyle zorluk yaşayan Türk dizilerinde bir yandan sezon finalleri belli beliyor bir yandan ise final kararları gündeme geliyor.

İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp dizilerinin final kararından sonra bu sefer de TRT dizisi için kararı verildi. Birsen Altuntaş, TRT 1'in sevilen dizisinin de ekranlara veda edeceğini yazdı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, mayıs ayında ekranlara veda edecek. İki sezondur yayında olan dizi, 26 Mayıs pazartesi akşamı ekrana gelecek 58. bölümle final yapacak.