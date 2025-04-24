MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp'ten sonra bir dizi daha final yapıyor! TRT dizisi 26 Mayıs'ta bitiyor

Türk dizilerinden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. TRT dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 26 Mayıs'ta bitiyor.

İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp'ten sonra bir dizi daha final yapıyor! TRT dizisi 26 Mayıs'ta bitiyor
Kubra Akalın

Dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sene reytinglerden ziyade reklam gelirleri sebebiyle zorluk yaşayan Türk dizilerinde bir yandan sezon finalleri belli beliyor bir yandan ise final kararları gündeme geliyor.

İnci Taneleri, Deha, Siyah Kalp dizilerinin final kararından sonra bu sefer de TRT dizisi için kararı verildi. Birsen Altuntaş, TRT 1'in sevilen dizisinin de ekranlara veda edeceğini yazdı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, mayıs ayında ekranlara veda edecek. İki sezondur yayında olan dizi, 26 Mayıs pazartesi akşamı ekrana gelecek 58. bölümle final yapacak.

Ekran görüntüsü 2025-04-24 072546

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe final kararı! O dizi de apar topar bitiyor Peş peşe final kararı! O dizi de apar topar bitiyor
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusu...
Depreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladıDepreme yayında yakalanan Nur Viral ne yapacağını bilemedi! Ağlamaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.