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İnci Taneleri final yapacaktı Kanal D izin vermedi! İnci Taneleri’nin 3. sezonu için flaş gelişme

Dilber dansıyla uzun süre gündemde kalan İnci Taneleri dizisinde final kararı alınmıştı. Yılmaz Erdoğan çok yorulduğu için final yapmak isterken Kanal D harekete geçti. İnci Taneleri sevenlere güzel haber geldi.

İnci Taneleri final yapacaktı Kanal D izin vermedi! İnci Taneleri’nin 3. sezonu için flaş gelişme
Kubra Akalın

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinden hayranlarını sevindiren bir gelişme geldi. Dizi, yapım ekibinin planladığı şekilde sezon finaliyle ekranlara veda edecekti, ancak Kanal D yönetimi yüksek reytingler ve sosyal medya ilgisi nedeniyle final kararına onay vermedi.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrol oynadığı için çok yorulduğu ve bu nedenle 45. bölümde bitirmek istediği İnci Taneleri dizisine Kanal D ise devam etmek istiyordu. Dizinin yapım şirketi BKM ile Kanal D devam etme konusuna anlaştı.

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İnci Taneleri ekibi bu yaz Şenol Sönmez’in yönetiminde Netflix’e 8 bölümlük Organize İşler dizisini çekecek.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Organize İşler dizisinin bitiş tarihine göre de ekip İnci Taneleri’nin 3. sezonunun çekimlerine başlayacak.

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Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Kanal D, sezona eylülde başlamak istiyor, şimdi bu konu üzerinde görüşmeler sürüyor.

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İnci Taneleri
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