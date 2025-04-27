İnci Taneleri 15 Mayıs'ta final yapacak mı? Kanal D harekete geçti

Yılmaz Erdoğan'ı uzun bir aradan sonra ekrana döndüren ve Hazar Ergüçlü'nün dansıyal aylarca günlerden düşmeyen İnci Taneleri dizisi için final kararı alınmıştı.

İNCİ TANELERİ FİNAL NE ZAMAN?

Dilber dansıyla çok konuşulan İnci Taneleri'nin 15 Mayıs'ta ekranlara gelecek olan 45. bölümüyle ekranlara veda edeceği konuşuluyordu. Ancak tüm diziler reklam gelirleri yüzünden final yaparken ilginç bir şey oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci Taneleri’ni hem yazan hem de başrol oynayan Yılmaz Erdoğan’ın bu sezon sonunda diziyi 45. bölümde bitirmek istediği bilinirken Kanal D harekete geçti.

Kanal D’nin projeye devam etmek istediği ve bu konuda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde Hazar Ergüçlü'nün olduğu dizi uzun süre reytinglerde zirvedeydi.