İnci Taneleri hasreti sona eriyor! Sosyal medya 'kayıp' ilanını konuşuyor

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 3. sezonuyla bu akşam saat 20.00’de ekrana geliyor. Yeni sezon öncesi dizinin oyuncuları heyecanlarını paylaşırken, sosyal medyada ses getiren “kayıp ilanı” detayı da gündem oldu.

Çiğdem Sevinç

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, uzun bir aranın ardından üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni sezonda, hikâyenin daha da derinleşmesi bekleniyor.

OYUNCULARDAN YENİ SEZON AÇIKLAMALARI

Sera Kutlubey, dizide yer almayı “herkese nasip olmayacak bir deneyim” olarak tanımlarken, Furkan Rıza Demirel ise ekipteki heyecanı “bayram havası” sözleriyle anlattı. Ümit Beste Kargın da dizinin hem sahne önü hem sahne arkasında öğretici bir süreç olduğunu ifade etti.

KAYIP İLANI GERÇEK SANDILAR

Dizide Azem karakteri için hazırlanan “Kayıp Aranıyor” ilanları ve paylaşılan WhatsApp hattı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlanları gören binlerce kişi numarayı aradı ve dizinin karakterlerinden İzzet’in anonsuyla karşılaştı.

“SÖYLEYECEK SÖZ BİTMİŞ DEĞİL”

Orkuncan İzan, dizinin hâlâ anlatacak çok şeyi olduğunu vurgularken, Hazar Ergüçlü sete dönüşü “eve dönmüş gibi hissettirdi” sözleriyle anlattı. Kubilay Aka ise hikâyenin her sezon daha da güçlendiğini söyledi.

İNCİ TANELERİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İnci Taneleri 3. sezon, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

