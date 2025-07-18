İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu

Zaman zaman sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlayan Kubilay Aka, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kubilay Aka, bu defa mutfağa girip yemek yaptı. Mutfakta hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu, o anları da "Köftede tek rakibim annem" notuyla yayımladı.

Hafsanur Sancaktutan da sevgilisi Kubilay Aka'nın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Sancaktutan, sevgilisine "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da hayat verdiği Gürdal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Necip Memili de Kubilay Aka'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı.

'BİR ŞEY GİY ÜZERİNE'

Memili, “Oğlum üşüteceksin, bir şey giy üzerine” diyerek Kubilay Aka’ya takıldı. Ünlü ismin yorumu sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.