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İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu

'İnci Taneleri' dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kubilay Aka bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Mutfakta hünerlerini sergileyen ünlü isim yarı çıplak şekilde köfte yaptı. Aka'ya sosyal medyada yorum yağdı.

İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu
Öznur Yaslı İkier

Zaman zaman sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlayan Kubilay Aka, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kubilay Aka, bu defa mutfağa girip yemek yaptı. Mutfakta hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu, o anları da "Köftede tek rakibim annem" notuyla yayımladı.

İnci Taneleri nin Cihan ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu 1

Hafsanur Sancaktutan da sevgilisi Kubilay Aka'nın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Sancaktutan, sevgilisine "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

İnci Taneleri nin Cihan ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu 2

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da hayat verdiği Gürdal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Necip Memili de Kubilay Aka'nın paylaşımına kayıtsız kalamadı.

İnci Taneleri nin Cihan ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu 3

'BİR ŞEY GİY ÜZERİNE'

Memili, “Oğlum üşüteceksin, bir şey giy üzerine” diyerek Kubilay Aka’ya takıldı. Ünlü ismin yorumu sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

İnci Taneleri nin Cihan ı Kubilay Aka mutfakta yarı çıplak şov yaptı! Yorum yağmuruna tutuldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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