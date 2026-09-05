İnci Taneleri'nin Nergis'iydi! Yasemin Baştan iddialı diziyle anlaştı

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, MF Yapım imzalı “Centilmen” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yöneteceği dizide Vahide Perçin (Süreyya Altınkıran), Kaan Mirac Sezen (Arif), İlsu Demirci’yi (Ece) ve Selen Öztürk (İclal) başlıca rolleri paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mustafa Becit’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Baştan dahil oldu.



Unutulmaz projelerin başarılı oyuncusu şimdiden merakla beklenen dizide “Zehra” rolüne hayat verecek ve Arif’in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Bir holdingte yaşanan güç savaşların anlatan dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.

YASEMİN BAŞTAN KİMDİR?

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İkinci Bahar adlı dizide oynadı.

2012 yılında yayımlanmaya başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.