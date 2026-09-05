MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri'nin Nergis'iydi! Yasemin Baştan iddialı diziyle anlaştı

Son olarak İnci Taneleri dizisinde ekranlarda olan Yasemin Baştan'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu MF Yapım imzalı “Centilmen” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İnci Taneleri'nin Nergis'iydi! Yasemin Baştan iddialı diziyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, MF Yapım imzalı “Centilmen” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yöneteceği dizide Vahide Perçin (Süreyya Altınkıran), Kaan Mirac Sezen (Arif), İlsu Demirci’yi (Ece) ve Selen Öztürk (İclal) başlıca rolleri paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mustafa Becit’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak Yasemin Baştan dahil oldu.
İnci Taneleri nin Nergis iydi! Yasemin Baştan iddialı diziyle anlaştı 1

Unutulmaz projelerin başarılı oyuncusu şimdiden merakla beklenen dizide “Zehra” rolüne hayat verecek ve Arif’in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Bir holdingte yaşanan güç savaşların anlatan dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.

YASEMİN BAŞTAN KİMDİR?
1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İkinci Bahar adlı dizide oynadı.

2012 yılında yayımlanmaya başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filtresiz hali ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştuFiltresiz hali ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu
'Sultanlar' yıllar sonra aynı karede! Sosyal medyada gündem oldu 'Sultanlar' yıllar sonra aynı karede! Sosyal medyada gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.