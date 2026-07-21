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İnsanlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? HBO Max'in yeni dizisi merak uyandırdı

HBO Max'in merakla beklenen yeni yerli dizisi İnsanlar için çekimler resmen başladı. Burcu Biricik ve Alican Yücesoy'u buluşturan yapım, Kıbrıs'ta başlayan çekimleri, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve gizem dolu hikâyesiyle şimdiden izleyicilerin radarına girdi.

İnsanlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? HBO Max'in yeni dizisi merak uyandırdı

HBO Max, yeni yerli HBO Original dizisinin detaylarını açıkladı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından çalışmaları aylardır devam eden ‘İnsanlar’ dizisi çekimlerine Kıbrıs’ta başladı.

Yönetmenliğini son olarak 76. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Jüri Büyük Ödülü’nü (Gümüş Ayı) kazanan Emin Alper’in üstlendiği, Proje Tasarımı Hakan Bonomo, senaryosu Milay Ezengin imzası taşıyan, görüntü yönetmenliği Ahmet Sesigürgil, sanat yönetmenliği ise Deniz Kobanbay tarafından gerçekleştirilen dizi MGX imzasıyla HBO Max’te izleyici karşısına çıkacak.

İnsanlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? HBO Max in yeni dizisi merak uyandırdı 1

İNSANLAR OYUNCULARI

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı zengin kadrosuyla dikkat çeken yapım uzun süre akıllardan çıkmayacak performanslara sahne olacak. Her karakterin hem kendisini hem de seyirciyi sorgulayacağı projenin kadrosunda Burcu Biricik, Alican Yücesoy, Serra Arıtürk, Özgürcan Çevik, Cansu Diktaş, Serkan Taştemur, Musab Ekici, İpek Bilgin, Musab Ekici, Cansu Diktaş, Serkan Taştemur, Meriç Rakalar, Ufkum Kalaoğlu, Taylan Meydan, Nana Stambolishvili, Ümit Beste Kargın, Lara Lou Tonka, Teoman Akı yer alıyor.

İnsanlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? HBO Max in yeni dizisi merak uyandırdı 2

İNSANLAR KONUSU

Dışarıdan kusursuz görünen dört kişilik bir aile, yaz tatilini geçirmek için geldikleri lüks sitede beklenmedik olaylarla sarsılır ve özenle kurdukları hayat yavaş yavaş çözülmeye başlar. Sitede çalışan işçilerden birinin gizemli ölümünden sonra site sakinleriyle işçiler arasında sınıf, ayrıcalık, vicdan ve toplumsal adaletten kaynaklanan sessiz bir savaş başlar.

İnsanlar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? HBO Max in yeni dizisi merak uyandırdı 3

Görünürde huzurlu bir tatil mekânı olan bu dünya, yavaş yavaş herkesin bastırdığı korkularla yüzleştiği bir hesaplaşma alanına dönüşür. Bu tatilin sonunda kimse eskisi gibi kalmayacaktır.

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Burcu Biricik
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