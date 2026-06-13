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İpek Filiz Yazıcı aşkını ilan etti! İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim?

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile boşanan İpek Filiz Yazıcı, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile ilişkisini sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Yazıcı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını ilan etti! İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim?

İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özellikle ikilinin arkadaş gruplarıyla birlikte spor yaptığı anlara ait paylaşımları, aşk iddialarını güçlendirmişti.

İpek Filiz Yazıcı aşkını ilan etti! İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim? 1

Son olarak 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğraf karesini beyaz kalp emojisiyle paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı aşkını ilan etti! İpek Filiz Yazıcı sevgilisi kim? 2

"KENDİSİ BENİM ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte İhsan Taha Torğut ile hakkındaki aşk söylentileri hakkında konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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İpek Filiz Yazıcı
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