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İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisini ele veren fotoğraflar

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile tek celsede boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni aşka yelken açtı. Yazıcı ve kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut'un aşkını ele veren fotoğraflar dikkat çekti.

İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisini ele veren fotoğraflar

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında evlendiği Ufuk Beydemir ile Ekim 2025'te tek celsede boşandı. İkili, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak yollarını dostça ayırdıklarını duyurmuştu.

İpek Filiz Yazıcı nın yeni sevgilisini ele veren fotoğraflar 1

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın adı yeni bir isimle anılmaya başladı. Güzel oyuncunun kürek eğitmeni ve fizyoterapist İhsan Taha Torgut ile yakınlaştığı iddiaları ilk kez Nisan 2026'da gündeme geldi. Ancak İpek Filiz Yazıcı o dönem bu iddiaları kesin bir dille reddederek, 'Onlar benim arkadaşım, hayatımda bir ilişki yok' açıklamasında bulundu.

İpek Filiz Yazıcı nın yeni sevgilisini ele veren fotoğraflar 2

İkilinin aşkını ele veren fotoğraflar ise gündem oldu. İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torgut'un Nice tatilinden gelen kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce sadece arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin aynı şehirden, aynı günlerde ve benzer noktalardan yaptıkları paylaşımlar aşk iddialarını alevlendirdi.

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İpek Filiz Yazıcı
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