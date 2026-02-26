İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan apar topar çıkarıldı! Yerine kim gelecek?

İsmail Hacıoğlu yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde daha önce yurt dışında bulunduğu bir dönemde esrar kullandığını, zaman zaman bu maddeyi temin ettiğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin yapım ekibi hızlı bir karar alarak oyuncuyu projeden çıkardı. Dizinin senaryosunda da değişikliğe gidileceği öğrenildi.

İsmail Hacıoğlu yerine Cennetin Çocukları dizisine kimin geleceği merak edildi. İsmail Hacıoğlu yerine yeni isim arayışı devam ederken bir isim öne çıktı.

Snob Magazin'de yer alan iddiaya göre; Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz ile görüşmeler yapılıyor.