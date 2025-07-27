İrem Derici haberlere dayanamadı! "3 sakinleştirici aldım"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri herkesi kahrediyor. Devam eden yangınlar söndürülmeye çalışılırken gelen görüntüler de yürek dağlıyor. Yaşananları takip eden İrem Derici daha fazla dayanamadı.

Bursa’da görev yapan itfaiyeci Ramazan Şaşkın, ayağı alçıda olmasına rağmen gönüllü olarak orman yangınına müdahale etmek istedi. 38 yaşındaki itfaiyeci, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

İrem Derici bu haberi de okuyunca kahroldu ve bir paylaşım yaptı. Derici paylaşımında şunları yazdı:

"3 sakinleştirici aldım kalkar kalkmaz. Ya kırık ayağıyla gidip kalp krizi geçirip öyle hayatını kaybetmiş. Gencecik. Memlekette 1 dal bile kalmayacak bu gidişle. İçim param parça oluyor her yaz daha beter..."