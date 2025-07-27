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İrem Derici haberlere dayanamadı! "3 sakinleştirici aldım"

Ülkenin dört bir yanından gelen acı haberler sosyal medyada vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yaşanan yangınları yakından takip eden isimlerden biri de İrem Derici oldu. Derici acı haberlere dayanamadı.

İrem Derici haberlere dayanamadı! "3 sakinleştirici aldım"
Kubra Akalın

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri herkesi kahrediyor. Devam eden yangınlar söndürülmeye çalışılırken gelen görüntüler de yürek dağlıyor. Yaşananları takip eden İrem Derici daha fazla dayanamadı.

Bursa’da görev yapan itfaiyeci Ramazan Şaşkın, ayağı alçıda olmasına rağmen gönüllü olarak orman yangınına müdahale etmek istedi. 38 yaşındaki itfaiyeci, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

İrem Derici haberlere dayanamadı! "3 sakinleştirici aldım" 1

İrem Derici bu haberi de okuyunca kahroldu ve bir paylaşım yaptı. Derici paylaşımında şunları yazdı:

"3 sakinleştirici aldım kalkar kalkmaz. Ya kırık ayağıyla gidip kalp krizi geçirip öyle hayatını kaybetmiş. Gencecik. Memlekette 1 dal bile kalmayacak bu gidişle. İçim param parça oluyor her yaz daha beter..."

İrem Derici haberlere dayanamadı! "3 sakinleştirici aldım" 2

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yangın İrem Derici
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