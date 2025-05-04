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İrem Derici hamile mi? Karnını gösterip "Evlenmeden olmaz" dedi

DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile sık sık aşk pozlarını paylaşan İrem Derici "İlk defa çocuk hayali kuruyorum" demişti. Derici'nin hamile olduğu iddia edilince bakın ne dedi.

Kubra Akalın

İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti. Evlilik teklifi beklemediğini belirten ünlü şarkıcı, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti.

Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici hakkında bir iddia ortaya atıldı. İrem Derici'nin hamile olduğu ileri sürüldü.

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Şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"EVLİLİK OLMADAN ÇOCUK OLMAZ"

Karnını gösteren İrem Derici; "Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim" diyerek iddiaları yalanladı.

Mynet'in Sesi
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İrem Derici
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