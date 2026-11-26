Nihat Doğan, konuk olduğu bir YouTube programında "Senden daha iyisi gelene kadar sessiz kal" oyununa katıldı. Özcan Deniz, Serkan Kaya ve Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların isimleri karşısında sessiz kalmayı tercih eden Doğan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın tercihlerine kayıtsız kalamayan Ümit Özat ise şarkıcıya yönelik alaycı ifadeler kullandı.

"BAĞCILAR DÜĞÜN SALONU'NDA BİLE ÇIKMIYORSUN"

Nihat Doğan'ın programdaki tavrını eleştiren Ümit Özat, sanatçıların sahne aldığı mekânlara ve müzik kariyerlerine göndermede bulunarak, "Birisi Cahide’de çıkıyor, diğeri Günay'da. Birisi 5 milyon satmış, diğeri 10 milyon kaset satmış. Sen Bağcılar Düğün Salonu’nda bile çıkmıyorsun" sözleriyle dikkat çekti.

NİHAT DOĞAN'DAN ÜMİT ÖZAT'A SERT YANIT

Ümit Özat'ın açıklamalarına sessiz kalmayan Nihat Doğan ise sosyal medya üzerinden sert bir karşılık verdi.

Özat'ı hedef alan şarkıcı, "Senin gibi 3 kuruş için TikTok'larda maymunluk yapmıyor, sinyal yapıp milletin ç..... yemiyor. Çocuğumun rızkı için düğünlerde onurumla sahne alıyorum. Başka sorun var mı kardeşim?" ifadelerini kullandı.

ÖZGECAN ASLAN CİNAYETİ GÜNDEME GELDİ

Karşılıklı açıklamalarla büyüyen tartışmada Ümit Özat, bu kez Nihat Doğan'ın geçmişteki sözlerini gündeme getirdi. Özgecan Aslan cinayeti sonrasında yaptığı açıklamaları hatırlatan Özat, şarkıcıya yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Özgecan Aslan katledildiğinde kadınların etek boyunu tartışmaya açan, eski sevgilisinin eteklerini kesmekle övünen adam değil misin sen? Milletin namusuna, ahlakına, yaşam biçimine karışırken kendi geçmişine gelince niye üç maymunu oynuyorsun?"

"KARİYERİNİN EN KOMİK PERFORMANSI"

Ümit Özat, Nihat Doğan'ın düğün salonlarında sahne almasını eleştirmediğini özellikle vurguladı. Şarkıcının kendisini ahlaki açıdan üstün bir konumda görmesini hedef alan Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin düğün salonunda sahne almanla ilgili hiçbir problemim yok. Ama kendini ahlaki bir otorite zannetmen, kariyerinin açık ara en komik performansı. Hadi başka kapıya Nihat. Ahlak satıyorsun da dükkânda numunelik mal yok."