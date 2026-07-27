İrem Derici'nin çenesine ne oldu? Soluğu hastanede aldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Derici’nin öne doğru uzayan ve sivri görünen çene yapısı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının çene dolgusu yaptırdığını ve işlemi abarttığını öne sürdü.

Takipçileri, çenesindeki değişimin dolgu işleminden kaynaklandığını düşünse de gerçek başka çıktı. Çenesindeki görüntünün estetik işlemle ilgisi olmadığını söyleyen İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: “Dolgu değil ya. Bir şey ısırdı dün, sahneden hastaneye gittim direkt. Böyle dolgu mu olur? Külah gibi.”

Şarkıcı konserden sonra doğrudan hastaneye gittiğini belirterek hastane odasından fotoğraflar paylaştı.