Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Eteğini sıyırıp dans etti

Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde güçlü sesi, enerjik dansları ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Mosso, dans performansı ve enerjik sahne şovuyla dikkat çekti. Hareketli şarkılarda dansçılarıyla uyumlu bir performans sergileyen sanatçı, zaman zaman sahnenin önüne gelerek izleyicilerle de etkileşim kurdu.

Melek Mosso şarkıların ritmiyle zaman zaman dans etti. Kırmızı elbisesiyle dans ederken zorlanan şarkıcı elbisesini sıyırıp dans hünerlerini sergiledi. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.

Öte yandan Ahbap Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev alan şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Mosso, “Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım" demişti.