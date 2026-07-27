MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Eteğini sıyırıp dans etti

Gerek özel hayatı gerekse sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso konserinde müziğin ritmiyle kendinden geçti. Kırmızı uzun elbisesini sıyırıp dans eden Mosso'nun o anları gündem oldu.

Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Eteğini sıyırıp dans etti

Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde güçlü sesi, enerjik dansları ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Mosso, dans performansı ve enerjik sahne şovuyla dikkat çekti. Hareketli şarkılarda dansçılarıyla uyumlu bir performans sergileyen sanatçı, zaman zaman sahnenin önüne gelerek izleyicilerle de etkileşim kurdu.

Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Eteğini sıyırıp dans etti 1

Melek Mosso şarkıların ritmiyle zaman zaman dans etti. Kırmızı elbisesiyle dans ederken zorlanan şarkıcı elbisesini sıyırıp dans hünerlerini sergiledi. O anlar sosyal medyada da gündeme geldi.

Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Eteğini sıyırıp dans etti 2

Öte yandan Ahbap Derneği'nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak görev alan şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Mosso, “Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım" demişti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Listeye beş ünlü daha eklendiListeye beş ünlü daha eklendi
Kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince...Kadın hayranını sahnedeki yatağa götürdü! Yakınlığını beğenmeyince...

Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.