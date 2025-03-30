İrem Derici'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Epileptik nöbet geçirip hastanelik oldu

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'den kötü haber geldi. İrem Derici'nin sağlık durumu, hastalığı ve iyi olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından korkutan bir açıklama yaptı. Hasta yatağında bir fotoğraf çeken Derici "Arkadaşlar haberler nasıl çıktı hiçbir fikrim yok ama doğru, 2 gün önce Aerro'cuğumun stüdyosunda kayıttayken epileptik nöbet geçirip, kitlenip bayılmışım" dedi.

"MEMLEKET BU HALDEYKEN..."

İrem Derici yaşadıklarını ve sağlık durumunu şu şekilde aktardı:

"Bunun üzerine hastaneye gidiyoruz, bir nöbet de oracıkta geçiriyorum. Ve bilin bakalım nedeni ne? Baş harfi STRES. 2017'den beri böyle bir şey yaşamıyordum, gözüm çok korktu ama bugün hayata döndüm, EEG leş çıktı ama bu beni durdurabilir mi? Asla. Memleket şu haldeyken hepimiz bu halde olsak şaşırmam. Hepinize beden ve akıl sağlığı diliyorum. 1-2 gün daha dinlenip işe güce tam gaz devam. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler."