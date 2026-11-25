Rivals dizisindeki erotik sahneler sık sık gündeme geliyor. Son olarak dizide rol alan Danny Dyer'ın kızına babasının sahneleri soruldu.

Dani Dyer, salı günü Lorraine programına katıldı. Ünlü isim bambaşka bir konuda konuşurken sunucu Lorraine Kelly'nin beklenmedik sorusuyla karşılaştı.

Danny Dyer'ın başrolünde yer aldığı Rivals dizisinin yeni sezonunu izleyip izlemediği sorulan Dani, "Bir sonraki bölümü izlemek istiyorum" yanıtını verdi.



Sunucu, Dani'ye babasının performansını överek "Onu epey bir görüyorsun" diye takıldı. Babasının cesur sahneleri karşısında yüzü kızaran Dani ise "Evet, biliyorum. Bu yüzden hepsini izlemek ister miyim, emin değilim" dedi.



Lorraine Kelly, Danny Dyer'ın çıplak sahnelerine de gönderme yaparak "Bazı sahnelerde odadan çıkmak isteyebilirsin ama hepimiz onun çıplak poposunu gördük. Gerçekten keyif verici" ifadelerini kullandı.

Dani, yüzünü buruşturarak esprili bir şekilde "Evet, buna sevindim" yanıtını verdi.