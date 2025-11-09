MAGAZİN

İrem Derici sevgilisindne ayrıldı mı? Her şeyi silip açıkladı: Ayağımın altına çakmak yaktı

Şarkıcı İrem Derici nişanlısı Melih Kunukçu'yu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı, birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sildi. İrem Derici'nin sevgilisinden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken açıklama da gecikmedi.

Kubra Akalın

Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu evlilik hazırlı yaptıklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giden çift yine gündem oldu. İrem Derici ve Melih Kunukçu ayrıldı mı?

İrem Derici Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkıp fotoğrafları da kaldırdı. Ayrılık iddiaları sosyal medya X'te konuşulmaya başlandı.

İrem Derici'ye "Ayrıldınız mı?" mesajları yağınca açıklama da gecikmedi. İrem Derici sorulara şu yanıtı verdi:

"Ayrılmadık, dün iki ayağım da acayip karıncalandı, uyuştu. Baya basamaz oldum yere. Enişteniz de sağ ayağımın altına 30 saniye çakmak yaktı. İnanılmaz çözümcül bir hareketti bence. Tek sıkıntı şu an asla sağ ayağımın üstüne basamıyorum."

İrem Derici ayrıca Çocuklar, bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes buyursun zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı" dedi.

İrem Derici daha sonra ayağının halini de sosyal medyadan paylaştı.

