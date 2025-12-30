MAGAZİN

Hanife Gürdal resmen eridi! Görenler aynı yorumu yaptı

İzdivaç programlarının unutulmaz isimlerinden Hanife Gürdal, boşanma sonrası yaşadığı değişimle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştığı son pozlarıyla dikkat çeken fenomen isim için takipçilerinden “Zayıflık çok yakışmış” yorumları geldi.

Bir dönem izdivaç programlarına damga vuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hanife Gürdal, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Gürdal, boşanmanın ardından hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük bir değişim yaşadı.

Boşanma kararının ardından sitemkâr bir paylaşım yapan Hanife Gürdal, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.

Zaman zaman kilo aldığı yönünde eleştirilen Hanife Gürdal, son paylaşımlarıyla adeta eleştirilere yanıt verdi. Gözle görülür şekilde zayıflayan fenomen gelin adayı, takipçilerinden tam not aldı.

Gelin adayı Hanife'nin paylaşımlarına "Nasıl güzel zayıfladın maşallah", "İnanılmaz kilo verdin", "Çok iyi görünüyorsun" yorumları yağdı.

Hanife Gürdal
