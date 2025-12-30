MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı! 'Kurye kıyafetli' saldırgan aranıyor

İçerik devam ediyor

Son dakika haberi: Masum ve Kasaba dizileriyle tanınan ünlü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya uğradı. Kurye kıyafetli saldırganın Yüce'nin kapısını çalıp ateş ettikten sonra kaçtığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Ünlü yönetmen Seren Yüce Şişli’deki evinde silahlı saldırıya uğradı.

'KURYE KIYAFETLİ' SALDIRGAN ARANIYOR

Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli, kasklı şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce ye silahlı saldırı! Kurye kıyafetli saldırgan aranıyor 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÜNLÜ DİZİLERİN YÖNETMENİ

Altın Portakal ödüllü yönetmen “Masum” ve “Kasaba” isimli dizilerin yönetmenliğini üstlenmişti. Çoğunluk filmiyle tanınan ünlü yönetmen pek çok başarılı yapımda yer almıştı.

Olay yerinden ilk görüntü ortaya çıktı:

Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce ye silahlı saldırı! Kurye kıyafetli saldırgan aranıyor 2

SEREN YÜCE KİMDİR?

Seren Yüce, 1975 doğumlu Türk yönetmen, senarist ve yapımcıdır. İstanbul doğumlu olan Yüce, Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra reklam ve dizi sektöründe çalışıp sinemaya adım atmıştır. Yardımcı yönetmen olarak Fatih Akın, Yeşim Ustaoğlu ve Özer Kızıltan gibi yönetmenlerle çalıştıktan sonra 2010’da ilk uzun metraj filmi Çoğunluk (Majority) ile 67. Venedik Film Festivali’nde “Geleceğin Aslanı” ödülünü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dahil birçok ödül kazanmıştır. Ardından Rüzgarda Salınan Nilüfer gibi filmler ve Kulüp, Masum, Kasaba dizisi dahil televizyon projeleri de yönetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdüTuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü
Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yönetmen silahlı saldırı dizi saldırgan Seren Yüce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.