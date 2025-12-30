Son dakika | Ünlü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı! 'Kurye kıyafetli' saldırgan aranıyor

Son dakika haberi: Ünlü yönetmen Seren Yüce Şişli’deki evinde silahlı saldırıya uğradı.

'KURYE KIYAFETLİ' SALDIRGAN ARANIYOR

Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli, kasklı şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÜNLÜ DİZİLERİN YÖNETMENİ

Altın Portakal ödüllü yönetmen “Masum” ve “Kasaba” isimli dizilerin yönetmenliğini üstlenmişti. Çoğunluk filmiyle tanınan ünlü yönetmen pek çok başarılı yapımda yer almıştı.

Olay yerinden ilk görüntü ortaya çıktı:

SEREN YÜCE KİMDİR?

Seren Yüce, 1975 doğumlu Türk yönetmen, senarist ve yapımcıdır. İstanbul doğumlu olan Yüce, Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra reklam ve dizi sektöründe çalışıp sinemaya adım atmıştır. Yardımcı yönetmen olarak Fatih Akın, Yeşim Ustaoğlu ve Özer Kızıltan gibi yönetmenlerle çalıştıktan sonra 2010’da ilk uzun metraj filmi Çoğunluk (Majority) ile 67. Venedik Film Festivali’nde “Geleceğin Aslanı” ödülünü ve 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dahil birçok ödül kazanmıştır. Ardından Rüzgarda Salınan Nilüfer gibi filmler ve Kulüp, Masum, Kasaba dizisi dahil televizyon projeleri de yönetti.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır