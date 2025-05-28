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İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması sonrası İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi. Sabah'ın sözlerine sinirlenen İrem Derici kendini tutamadı. Derici "Yemediğiniz halt yok" diyerek bomba iddialarda bulundu.

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."
Kubra Akalın

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan isimler çok konuşuldu. Blok3, Kenan Doğulu, Atiye, Aydilge yer alırken ünlü popçu İrem Derici çağrılmadığını söyleyerek Galatasaray'a sitem etti.

Derici konuşmasında "Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, Anılar mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" dedi.

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Coşkun Sabah’ın da aynı kutlamalarda son anda programdan çıkarıldığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bazı kaynaklar, Coşkun Sabah’ın listeden çıkarılmasının İrem Derici’nin esprili eleştirisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

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"KISKANIYORLAR" DEYİNCE...

Coşkun Sabah da son anda kadrodan çıkarılmasına dair konuşurken İrem Derici'ye de kızdı ve “Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?” dedi.

İrem Derici ise bu sözler üzerine kendini tutamadı. "PerukFest" ifadeleriyle Coşkun Sabah'a göndermede bulunan isim aynı zamanda şoke eden bir iddiada bulundu.

İrem Derici isim vermeden "O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz" diyerek şunları söyledi:

"Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstadlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı" deyince sosyal medyada gündem oldu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah İrem Derici
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