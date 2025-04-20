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İrem Helvacıoğlu hamile! Aşerdiklerini saydı: Çekirdek, çikolata ve jelibon

Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından aşerdiği atıştırmalıkları paylaştı

İrem Helvacıoğlu hamile! Aşerdiklerini saydı: Çekirdek, çikolata ve jelibon
Kubra Akalın

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile dünya evine girmişti. "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu kısa süre önce bebek beklediğini açıkladı.

Çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

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Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başlayan İrem Helvacıoğlu, aşerdiği yiyecekleri de takipçileriyle paylaştı.

Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, ünlü ismin; çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği bir anı görüntüledi ve "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düştü.

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İlk kez anne olacak olan İrem Helvacıoğlu da bu kareyi "Çocuklar gibi şen" notuyla kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

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İrem Helvacıoğlu
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