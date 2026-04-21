İrem Helvacıoğlu ile boşandı! Ural Kaspar ne iş yapıyor?

İrem Helvacıoğlu ve işletmeci sevgilisi Ural Kaspar, 2024 yılının sonbaharında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Çift, 2025 yılında Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına almıştı.

Ancak düğünden kısa süre sonra evlilikte krizler olduğu iddia ediliyordu. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar 1.5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Helvacıoğlu boşanır boşanmaz türbede soluğu aldı.

Nafaka ve tazminat detayları merak edilirken oyuncunun boşandığı Ural Kaspar'ın işi merak edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Kaspar nafaka ödemeyecek ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

URAL KASPAR MESLEĞİ NEDİR?

İstanbul’da Suadiye semtinde bulunan 'The Rua Suadiye' isimli restoranın sahibi olan Ural Kaspar, restoran işletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir.