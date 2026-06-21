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İrem Helvacıoğlu'nun "helva kavurma" paylaşımı olay oldu! Eski eş akla geldi

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Ural Kaspar ile kısa sürede boşanan İrem Helvacıoğlu bu sürece dair konuşmasa da imalı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Güzel oyuncu son olarak 'helva kavurma' videosuyla adından söz ettirdi.

2024 yılında Ural Kaspar ile evlenen ve 2025 yılında kızı Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu, doğumdan kısa bir süre sonra yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti.

İrem Helvacıoğlu nun "helva kavurma" paylaşımı olay oldu! Eski eş akla geldi 1

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

Boşanma sürecinde eski eşinden herhangi bir talepte bulunmayan oyuncu, Aşkım Kapışmak ile birlikte helva kavurduğu anları "Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk" notuyla paylaştı.

İrem Helvacıoğlu nun "helva kavurma" paylaşımı olay oldu! Eski eş akla geldi 2

Oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bu videonun eski eşe bir gönderme olduğu konuşuldu.

İrem Helvacıoğlu nun "helva kavurma" paylaşımı olay oldu! Eski eş akla geldi 3

"AŞTIM VE GEÇTİ GİTTİ"

Ural Kaspar ile olan boşanma süreci hakkında da konuşan Helvacıoğlu, "Dışarı çıktım, arkadaşlarımla vakit geçirdim. O dönemi aştım ve geçti gitti. İnsanlar da sağ olsunlar hep yanımda oldular. Yalnız olmadığımı bilmek bana çok iyi hissettirdi" demişti.

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İrem Helvacıoğlu
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