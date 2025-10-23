MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu ve kızı Bağdat Caddesi'nde kazada ölümden döndü! Hastanelik oldu, dikiş atıldı

Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu, kızıyla hava almaya çıktı. Kaldırımda yürürken ne olduğunu anlamayan oyuncu kendini korkunç bir kazanın içinde buldu. İrem Helvacıoğlu ve kızının sağlık durumu merak edildi.

Kubra Akalın

Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar ölümden döndü. Çift bir haftalık bebekleriyle Bağdat Caddesi’nde yürüyüşe çıktı.

İrem Helvacıoğlu ve kızı Bağdat Caddesi nde kazada ölümden döndü! Hastanelik oldu, dikiş atıldı 1

Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Helvacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İrem Helvacıoğlu ve kızı Bağdat Caddesi nde kazada ölümden döndü! Hastanelik oldu, dikiş atıldı 2

Ural Kaspar eşinin ve kızının durumunun iyi olduğunu açıkladı. İrem Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşı ise sosyal medyadan "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız." açıklamasında bulundu.

İrem Helvacıoğlu ve kızı Bağdat Caddesi nde kazada ölümden döndü! Hastanelik oldu, dikiş atıldı 3

HAMİLEYKEN DE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

7 aylık hamileyken de ciddi bir kaza geçiren oyuncu "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım" demişti.

İrem Helvacıoğlu
