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İrem Sak Kanal D ile anlaştı: Susuz Yaz dizisi kadrosunda...

İrem Sak ana akıma “Susuz Yaz” dizisiyle dönecek. Bir süredir ekranda olmayan Sak dizide “Yeter” karakterine hayat verecek.

İrem Sak Kanal D ile anlaştı: Susuz Yaz dizisi kadrosunda...

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Susuz Yaz'ın kadrosu şekillenmeye başladı. Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu diziye bomba bir isim daha katıldı.

Kanal D’nin yeni sezon projeleri arasında en iddialı olan dizisi “Susuz Yaz”ın çekimleri ekim ayında başlıyor. Uzun zamandır ekranda olmayan İrem Sak ana akıma “Susuz Yaz” dizisiyle dönüyor.

İrem Sak Kanal D ile anlaştı: Susuz Yaz dizisi kadrosunda... 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sak dizide “Yeter” karakterine hayat verecek ve Hasan’ın eşi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Merakla beklenen dizide Hasan rolünü Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oynayacak.

Öte yandan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor.

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İrem Sak
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