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Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar dizisiyle dönüyor! Selahattin Paşalı partneri oldu

Annelik molasının ardından setlere dönen Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın Yorgun Güneş filminin ardından bu kez NOW'ın iddialı dizisi Şapkacı Kadınlar ile televizyona dönüyor. Dizide erkek başrol ise Selahattin Paşalı oldu.

Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar dizisiyle dönüyor! Selahattin Paşalı partneri oldu

Oyuncu Pınar Deniz bir süredir ekrandan uzaktaydı. Annelik molası verdiği mesleğine Nuri Bilge Ceylan’ın “Yorgun Güneş” filmiyle dönen Pınar Deniz yine iddialı bir diziyle ana akıma dönüyor.

Başarılı yıldız, 2 yıl önce ilk olarak kendisine teklif edilen ancak bebek beklediği için kabul edemediği “Şapkacı Kadınlar”la anlaştı.
Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar dizisiyle dönüyor! Selahattin Paşalı partneri oldu 1

AYŞE ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz, Ömür Atay’ın yöneteceği O3 Medya’nın NOW için çekeceği dizide Ayşe rolüne hayat verecek.

Pınar Deniz, Şapkacı Kadınlar dizisiyle dönüyor! Selahattin Paşalı partneri oldu 2

ERKEK BAŞROL DE BELLİ OLDU

Son olarak “Kıskanmak” dizisiyle seyirci karşısına çıkan başarılı aktör Selahattin Paşalı “Şapkacı Kadınlar” dizisinde erkek başrol oldu. Pınar Deniz’le başrolü paylaşacak olan Paşalı, dizide “Rıza” rolüne hayat verecek.

ŞAPKACI KADINLAR KONUSU

Necati Şahin’in yazdığı dizi İzmir’in şanlı Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçiyor ve Ayşe adlı köylü bir kadınının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazıp bir stil ikonuna dönüşme hikâyesini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Selahattin Paşalı
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