Hande Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu

Son olarak Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Mercan karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Soral, Evlilik Güzeldir dizisiyle ekrana geri döndü. Dizide 'Zeynep Bahtiyar' karakterine hayat veren ünlü isim galada boy gösterdi.

Özel geceye eşiyle birlikte katılan Hande Soral gala için vücudunu saran mini kesim siyah bir elbise tercih etti. Kayık yaka detayına sahip olan elbisede, sol omuzdan başlayarak etek ucuna doğru süzülen üç boyutlu siyah çiçek aplikeleri ve hafif ışıltılı boncuk işlemeleri öne çıktı.

Stilinde ezber bozan bir dokunuşa imza atan ünlü isim, mini elbisesini şeffaf siyah tülden tasarlanmış ispanyol paça bir pantolon ile kombinledi. Ancak Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Hande Soral'ın gala tarzına sosyal medyada; 'bu hiç olmamış', 'gözlerim kanadı', 'o nasıl bir pantolon', 'bu ünlüleri kim giydiriyor' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.