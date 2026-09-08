MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu

TRT'nin yeni dizisi Evlilik Güzeldir ile ekrana dönen Hande Soral dizinin galasına siyahlar içerisinde katıldı. Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi. Ünlü ismin tarzına yorum yağdı.

Hande Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Mercan karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Soral, Evlilik Güzeldir dizisiyle ekrana geri döndü. Dizide 'Zeynep Bahtiyar' karakterine hayat veren ünlü isim galada boy gösterdi.

Özel geceye eşiyle birlikte katılan Hande Soral gala için vücudunu saran mini kesim siyah bir elbise tercih etti. Kayık yaka detayına sahip olan elbisede, sol omuzdan başlayarak etek ucuna doğru süzülen üç boyutlu siyah çiçek aplikeleri ve hafif ışıltılı boncuk işlemeleri öne çıktı.

Hande Soral ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu 1

Stilinde ezber bozan bir dokunuşa imza atan ünlü isim, mini elbisesini şeffaf siyah tülden tasarlanmış ispanyol paça bir pantolon ile kombinledi. Ancak Soral'ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi.

Hande Soral ın transparan pantolonu hiç beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu 2

YORUM YAĞDI
Hande Soral'ın gala tarzına sosyal medyada; 'bu hiç olmamış', 'gözlerim kanadı', 'o nasıl bir pantolon', 'bu ünlüleri kim giydiriyor' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reyting yarışında kazanan o dizi oldu!Reyting yarışında kazanan o dizi oldu!
Cesur kampanya pozları sosyal medyayı salladıCesur kampanya pozları sosyal medyayı salladı

Anahtar Kelimeler:
Hande Soral Evlilik Güzeldir dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.