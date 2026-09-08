7 Eylül Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? “Altı Üstü İstanbul” mu “Evlilik Güzeldir”

Televizyon ekranlarında yeni yayın döneminin heyecanı yaşanırken diziler arasındaki reyting rekabeti de hız kazandı. 7 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan “Altı Üstü İstanbul” ile TRT 1’in yeni yapımı “Evlilik Güzeldir” reytinglerde karşı karşıya geldi.

Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir gibi isimleri buluşturan “Evlilik Güzeldir”, ilk bölümüyle üç kategoride de sıralamada yer alırken “Altı Üstü İstanbul” güçlü performansını sürdürerek zirvedeki yerini bırakmadı.

Evlilik Güzeldir; Tüm Kişiler'de 2.13 reytingle 8., AB'de 2.24'le 7. ve ABC1'de 2.71'le 5. oldu. Altı Üstü İstanbul ise Total'de 7.89, AB'de 5.31 ve ABC1'de 7.03 reytingle zirvedeki yerini korudu.

İŞTE REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ALTI USTU ISTANBUL ATV 20:44:34 24:17:01 2 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) ATV 20:00:05 20:44:34 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:59:42 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:45:14 24:22:02 5 ESRA EROL'DA ATV 16:20:56 18:46:01 6 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:51:37 7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:00 8 EVLILIK GUZELDIR TRT 1 20:00:02 23:07:43 9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:14 19:59:59 10 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:52 13:59:16

Kaynak: TİAK