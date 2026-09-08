7 Eylül Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? “Altı Üstü İstanbul” mu “Evlilik Güzeldir”

Televizyon ekranlarında yeni yayın döneminin heyecanı yaşanırken diziler arasındaki reyting rekabeti de hız kazandı. 7 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan “Altı Üstü İstanbul” ile TRT 1’in yeni yapımı “Evlilik Güzeldir” reytinglerde karşı karşıya geldi.
Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral ve Seçkin Özdemir gibi isimleri buluşturan “Evlilik Güzeldir”, ilk bölümüyle üç kategoride de sıralamada yer alırken “Altı Üstü İstanbul” güçlü performansını sürdürerek zirvedeki yerini bırakmadı.
Evlilik Güzeldir; Tüm Kişiler'de 2.13 reytingle 8., AB'de 2.24'le 7. ve ABC1'de 2.71'le 5. oldu. Altı Üstü İstanbul ise Total'de 7.89, AB'de 5.31 ve ABC1'de 7.03 reytingle zirvedeki yerini korudu.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|ALTI USTU ISTANBUL
|ATV
|20:44:34
|24:17:01
|2
|ALTI USTU ISTANBUL (OZET)
|ATV
|20:00:05
|20:44:34
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:05
|12:59:42
|4
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|20:45:14
|24:22:02
|5
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:20:56
|18:46:01
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:07
|19:51:37
|7
|OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:07
|20:00:00
|8
|EVLILIK GUZELDIR
|TRT 1
|20:00:02
|23:07:43
|9
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:14
|19:59:59
|10
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|12:59:52
|13:59:16
Kaynak: TİAK
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