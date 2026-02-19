Irina Shayk kızıyla denizin tadını çıkardı! Fit görünümüyle dikkat çekti

Ünlü model Irina Shayk, geçtiğimiz hafta sonu Miami sahillerinde kızıyla geçirdiği keyifli anlarla objektiflere takıldı. Sekiz yaşındaki kızı Lea ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü model, fit görünümüyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Siyah, derin dekolteli bir bikini tercih eden Shayk, beyaz puantiyeli bağcıklı altıyla plaj stilini tamamladı. Doğal dalgalar halinde omuzlarına dökülen saçları ve siyah şapkasıyla sade ama çarpıcı bir görünüm sergileyen model, kombinini zarif bir kolye ve güneş gözlüğüyle tamamladı. Zaman zaman beyaz düğmeli bir gömlekle bikinisini kombinleyen Shayk, okyanusa atlayarak serin suların tadını çıkardı.

Rus asıllı model, kızı Lea’yı eski partneri Bradley Cooper ile paylaşıyor. Çift 2015–2019 yılları arasında birliktelik yaşamıştı. Shayk ve Cooper’ın, kızları için pozitif bir ebeveynlik ilişkisi sürdürdüğü biliniyor.

SPORU BIRAKMIYOR

Sevgililer Günü’nü de Florida’da deniz kenarında geçiren Shayk, formda fiziğiyle sık sık gündem oluyor. Ünlü model daha önce verdiği röportajlarda yoğun şekilde spor yaptığını, özellikle boks ve jiu jitsu ile ilgilendiğini açıklamıştı. Diyetlere inanmadığını belirten Shayk, beslenme ile spor arasında denge kurduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Shayk’ın özel hayatı da magazin gündeminden düşmüyor. Modelin, emekli NFL yıldızı Tom Brady ile yeniden görüşmeye başladığı iddia edilmişti.