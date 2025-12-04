Irina Shayk'tan iddialı pozlar: Kusursuz fiziğinin sırrı sıkı diyet değil!

Rus model Irina Shayk, Instagram'da tropik bir yerde çekilmiş çarpıcı bikini fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon paylaştı.

Esmer güzel, şık iki parçalı bikiniler içinde karın kaslarını ve ince bacaklarını sergilerken mükemmel bir formda görünüyordu. Bu paylaşım, uzun bacaklı Vogue kapak kızının bir model için büyük bir dönüm noktası olan 40 yaşına girmesine sadece bir ay kala geldi.

KUZURSUZ FİZİĞİNİN SIRRI BOL SPOR

Irina Shayk'ın fit görünümünün ve kusursuz fiziğinin ardındaki temel sır, genellikle beslenme ve egzersiz arasındaki dengeyi kurmasına dayanıyor.

Kendisi sıkı diyetlere inanmadığını ve genetik olarak şanslı olduğunu belirtse de, formunu korumak için düzenli olarak kardiyo, koşu, boks, bisiklet ve pilates yapıyor.

En önemli sırrının "denge" beslenme olduğunu söylüyor. Canı hamburger veya pizza yemek istediğinde kendini tutmadığını, ancak yediklerinden zevk alırken bunu egzersiz programıyla dengelediğini belirtiyor.