Settar Tanrıöğen'in yeni adresi belli oldu! İddialı projeye girdi

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı.
Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuştu.
Sağlığına kavuştuktan sonra Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil olan Settar Tanrıöğen şimdi de TRT tabii’nin yeni iddialı projesi “Eve Dönemezsin”le el sıkıştı.
Ay ortasında sete çıkması planlanan dizi Rize’de çekilecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Eve Dönemezsin”de Settar Tanrıöğen “Kut Süleyman” rolüne hayat verecek.
Yapımcılığını Mahmut Fazıl Coşkun ve Selahattin Yusuf’un üstlendiği Zenga Yapım imzalı dizide Nebil Sayın “İsa”, Zümre Ertürk “Gülşen” ve Gizem Terzi “Figen Öğretmen” rolüne hayat verecek.
