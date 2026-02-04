Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Burak Doğan'ın haberine göre, Gezgin savcılıktaki ifade işlemlerinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.