Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakim karşısında çıkan Mükremin Gezgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı 1
Burak Doğan'ın haberine göre, Gezgin savcılıktaki ifade işlemlerinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin
