Işın Karaca tam tamına 72 kilo verdi! Görenler tanıyamıyor

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca tam tamına 72 kilo verdi.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle yine gündem oldu. Işın Karaca, “Benimki 36 beden zaferi” diyerek peş peşe pozlar paylaştı.

Işın Karaca'nın yeni görünümüne sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'resmen tanıyamadım', 'çok güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Işın Karaca, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.

Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.” ifadelerini kullandı.

'ÇOK ACIKTIM DİŞİMİ FIRÇALIYORUM'

Ünlü şarkıcı yaptığı diyeti de şöyle açıklamıştı; 'Günde bir kere yemek yiyorsun konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendirip 1 saat yemek yiyip kalanında yemiyoruz. Çok acıktım diyelim dişimi fırçalıyorum kesiyor. Kendi içimde yaptığım şeyler. Acıkınca kalkıp ayran, kefir ya da su içiyorum.'